Lombardia 2023: Cottarelli, io disponibile se ci fosse stato sostegno Terzo Polo

- "Io avevo detto da subito che ero disponibile alla candidatura se ci fosse stato il sostegno anche del Terzo Polo, dell'alleanza coi 5S non se ne era parlato". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd Carlo Cottarelli, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "Siamo andati molto vicini alla candidatura, ne abbiamo parlato fino alla settimana in cui è venuta fuori il nome della Moratti". Chi le aveva fatto la proposta? "Me lo aveva chiesto prima Enrico Letta e poi Calenda per Azione". (Rem)