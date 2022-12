Pd: Bonaccini da sabato in tour, "voglio toccare con mano ogni realtà territoriale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dalla Puglia sabato 10 dicembre il tour dei 100 Comuni di Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Emilia-Romagna candidato alla segreteria del Pd. Un giro d’ascolto che proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di visitare capoluoghi di provincia come piccoli comuni: “Come avevo annunciato, parto dal Sud. Intendo toccare con mano ogni realtà territoriale, ascoltare direttamente dalle persone e nelle comunità le testimonianze di chi vive quotidianamente problemi, speranze e aspirazioni, per ridurre disuguaglianze e distanze sociali e territoriali, sostenere il lavoro e chi crea buona occupazione", spiega il candidato democratico. "Serve un Paese unito che sia messo nelle condizioni di viaggiare alla stessa velocità. Con idee e proposte che metteremo nel programma a sostegno della mia candidatura a segretario del Pd e che raccoglierò in questo nostro viaggio in tutte le regioni, da Sud a Nord”, aggiunge Bonaccini.(Rin)