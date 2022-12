Regno Unito: laboristi suggeriscono nuovo piano per sostenere le piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo del Regno Unito a guida laborista istituirebbe un'organizzazione sostenuta dallo Stato per promuovere le piccole imprese collegando investitori istituzionali e società di capitali di rischio. Lo ha detto a cancelliera dello Scacchiere ombra del Partito laborista britannico, Rachel Reeves, secondo quanto riporta il quotidiano "Financial Times". Per Reeves, un "British Tibi" - un riferimento allo schema di finanziamento della tecnologia francese - potrebbe rafforzare l'impegno tra investitori e gruppi di capitale di rischio e migliorare il flusso di capitale nelle aziende più piccole. Tale proposta è una delle numerose raccomandazioni del partito laborista formulate nella "revisione iniziale" e sostenute da Keir Starmer, leader del Partito laborista britannico. (Rel)