Algeria: spiccati oltre 200 mandati per recuperare fondi sottratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Algeria hanno spiccato oltre 200 mandati internazionali per recuperare fondi sottratti e depositati in banche estere. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alta autorità per la trasparenza e la lotta alla corruzione, Chaalal Moual el Arbi, in un'intervista concessa all'emittente radiofonica nazionale. "L'Algeria ha adottato misure importanti nella lotta contro questo flagello, dopo essere stato uno dei primi Paesi a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e ad attuarne le disposizioni", ha aggiunto. El Arbi ha indicato che l'Alta autorità sta preparando una legge indipendente per proteggere gli informatori nei casi di corruzione per proteggerli da provocazioni e minacce. "La segnalazione è uno dei meccanismi più importanti per combattere la corruzione, ma purtroppo in Algeria non abbiamo questa cultura, soprattutto perché gli informatori temono minacce e provocazioni a cui potrebbero essere esposti", ha affermato. Inoltre, "è stato istituito un apposito apparato a livello di autorità, il cui compito è quello di svolgere indagini finanziarie e amministrative sull'arricchimento illecito di pubblici ufficiali", ha aggiunto. Infine, El Arbi ha indicato che "sarà creata un'agenzia speciale per la gestione dei beni e dei fondi confiscati, che hanno visto un aumento significativo da quando l'operazione è stata avviata nel 2020". (Ala)