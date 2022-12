Ocse: Valditara, su istruzione politiche comuni per garantire investimenti maggiori e mirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importanza di politiche comuni per garantire maggiori investimenti e più mirati. E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla riunione ministeriale del Comitato per le Politiche dell'Istruzione (Edpc) dell'Ocse in corso a Parigi. Il ministro a poi posto ufficialmente 3 temi: promuovere una riunione straordinaria con ministri delle Finanze e ministri dell'Istruzione per favorire politiche che portino all'aumento dei fondi per la scuola, mettere allo studio nuove forme di finanziamento dell'istruzione, realizzare una banca dati comune che raccolga le migliori pratiche messe in atto dai Paesi per combattere l'abbandono e l'insuccesso scolastico. L'incontro odierno fra i ministri, ambasciatori e delegati dei 38 Paesi membri dell'Ocse (più i 4 in adesione, Brasile, Croazia, Perù e Romania) si è svolto con l'obiettivo di definire gli orientamenti del lavoro futuro in seno all'organizzazione internazionale, con lo scopo di costruire sistemi educativi efficaci e così contribuire a uno sviluppo economico e sociale più sostenibile e inclusivo. (segue) (Com)