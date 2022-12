Ocse: Valditara, su istruzione politiche comuni per garantire investimenti maggiori e mirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo alle diverse sessioni di discussione, il ministro Valditara ha evidenziato che "le crisi in corso e le crescenti diseguaglianze ci impongono non solo di investire adeguatamente nelle politiche dell'istruzione, ma anche in maniera più mirata", in raccordo con le politiche economiche, sociali e dell'occupazione. Credendo che gli investimenti nella scuola abbiano un importante ritorno economico e sociale a medio e lungo termine, ha aggiunto Valditara, "il governo italiano è impegnato in un'importante azione a favore dell'istruzione, sia attraverso il bilancio nazionale che attraverso le considerevoli risorse del Piano per la Ripresa e la Resilienza". Il ministro ha ricordato, come esempio, l'intervento per sostenere la partecipazione all'educazione e cura per la prima infanzia, che vede importanti investimenti in infrastrutture e per il miglioramento della qualità educativa, per aumentare l'offerta di servizi e ridurre le rette a carico delle famiglie. Inoltre ha sottolineato l'impegno del Ministero dell'Istruzione e del Merito per combattere la dispersione scolastica, in particolare nelle scuole in cui i tassi di abbandono sono più elevati. (Com)