Milano: tappa a Cadorna per il treno storico della Strenna di Natale

- Ha fatto tappa questa mattina, dalle ore 10 alle ore 12 nella stazione di Milano Cadorna, il treno storico della Strenna di Natale, che attraversa la Lombardia per lo scambio di auguri e doni fra i dipendenti del Gruppo Fnm e di Trenord. Era presente l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi che, insieme al presidente di Fnm Andrea Gibelli, al dg di Fnm e ad di Trenord Marco Piuri e al presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna, ha rivolto gli auguri natalizi ai dipendenti delle società e visitato il treno storico della Strenna. La Strenna di Natale, che ha iniziato il suo percorso a Pavia sabato 3 dicembre e lo concluderà a Saronno il pomeriggio del 24 dicembre, quest'anno viaggia su un treno storico composto dal locomotore E 600-3 del 1928, il più antico locomotore elettrico attualmente circolante in Italia, da tre carrozze AZ di prima classe del 1924/1925 e da una locomotiva elettrica E 610-04 del 1949. Questa mattina sono state mostrate al pubblico per la prima volta dopo il restauro, avvenuto nelle officine di Trenord a Novate Milanese, grazie al contributo di Regione Lombardia, Ferrovienord e Trenord.(Com)