- I ministri dell'Interno dell'Ue hanno negato alla Romania e alla Bulgaria l'accesso all'area Schengen. Lo ha affermato la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson secondo cui non si è raggiunta l'unanimità per consentire a Bucarest e Sofia di entrare a far parte dell'area di libera circolazione europea. (segue) (Beb)