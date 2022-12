Schengen: Johansson, bloccato accesso di Romania e Bulgaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johansson, si è congratulata con la Croazia e i suoi cittadini per l'adesione e ha affermato che anche la Bulgaria e la Romania "meritano di aderire all'area Schengen", ma non sono riuscite a ottenere "il sostegno unanime necessario" per aderire all'area di libera circolazione. Alla domanda dei giornalisti romeni se la questione dell'adesione di Romania e Bulgaria a Schengen possa finire all'ordine del giorno del Consiglio europeo della prossima settimana, Johansson ha affermato che sarebbe sorpresa se ciò accadesse, ma ha precisato che sostiene qualsiasi approccio per l'adesione di Bucarest e Sofia a Schengen. (Beb)