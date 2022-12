Gaza: viceministro Cirielli, "attenti su uso corretto fondi cooperazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "notizie che arrivano da Gaza sulla reiterata condotta di Hamas che, anche recentemente, avrebbe costruito un tunnel – finalizzato a posizionare materiale bellico – sotto le fondamenta di una scuola, confermano la necessità di una riflessione sull’uso dei contributi economici internazionali per la cooperazione, che devono conservare la loro esclusiva finalità umanitaria”. Lo dichiara il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, secondo una nota stampa. “La soluzione della questione, ormai entrata nei volumi di storia, deve passare attraverso una negoziazione diretta, accompagnata dalla comunità internazionale, per sostenere il processo di pace e giungere a una soluzione a due Stati praticabile e giusta, che il governo italiano condivide, ma solo con la garanzia e il riconoscimento del diritto a esistere dello Stato di Israele”, continua Cirielli. “Saremo attenti nel valutare eventuali future iniziative di erogazione di risorse economiche avendo cura di azzerare il rischio che le stesse possano essere utilizzate, anche indirettamente, per rafforzare organizzazioni terroristiche”, conclude il viceministro.(Res)