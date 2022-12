Russia-Usa: "Tass", prigionieri scambiati oggi sono stati graziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trafficante di armi russo Victor Bout e la cestista statunitense Brittney Griner che sono stati rilasciati oggi nell'ambito di scambio dei prigionieri fra Russia e Stati Uniti sono stati graziati e non dovranno scontare la pena nei loro Paesi. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Tass". il vicepresidente del dipartimento russo del Comitato Internazionale per la protezione dei diritti umani, Ivan Melnikov. "Per quanto ne so, Bout e Griner sono stati graziati prima della procedura di scambio, e quindi non ci sarà bisogno di scontare nei loro Paesi la pena per cui risultavano condannati", ha spiegato Melnikov, aggiungendo che Bout è attualmente in viaggio per la Russia. (Rum)