Giustizia: Pittalis (FI), da governo risorse per lotta a criminalità organizzata

- "Questo governo non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia nella lotta alla mafia o di fare sconti a boss e mafiosi. L'obiettivo del ministro Nordio, che condividiamo profondamente, è limitare gli abusi nell'utilizzo delle intercettazioni, che sono e rimangono uno strumento indispensabile, ossia, la loro diffusione illecita e arbitraria". Lo afferma in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, che aggiunge: "All'ex procuratore antimafia Cafiero De Raho ricordo che questo governo e questa maggioranza stanno destinando 3 milioni di euro alla Direzione distrettuale antimafia per aumentarne le potenzialità e funzionalità e altre risorse ingenti saranno stanziate anche sul fronte della criminalità organizzata. Dunque non si confondano i piani, non si mistifichi la realtà. Noi vogliamo una giustizia giusta, che amministri nell'esclusivo interesse dei cittadini e vogliamo porre fine ai processi mediatici, quelli utili alla carriera di qualcuno ma che, al contempo, distruggono vite e reputazioni", conclude. (Rin)