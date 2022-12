Egitto: nuove proteste degli avvocati contro l'obbligo della fattura elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati dell'Egitto hanno manifestato oggi davanti al loro sindacato generale nel centro del Paese, rifiutandosi di registrarsi per emettere le fatture elettroniche. Gli avvocati hanno invitato altri sindacati a manifestare con loro contro la decisione del governo. Lo scorso novembre, l'Autorità fiscale egiziana ha annunciato che le singole strutture, siano esse commerciali, industriali, di servizi o professionali (come medici, ingegneri, avvocati, artisti, dottori commercialisti e consulenti) e tutti i lavoratori autonomi, devono registrarsi sul registro elettronico di fatturazione entro e non oltre il 15 dicembre. (Cae)