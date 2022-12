Calcio: Renzi, mi sono messo di traverso, governo ha cambiato idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo una legge di bilancio che vede l’aumento di benzina e sigarette per fare cosa, per dare i soldi alla serie A? L’emendamento recava la firma non solo di Lotito ma di tutti, maggioranza e opposizione, compresi Pd e 5 stelle. Mi sono messo di traverso e il governo ha cambiato opinione". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Radio 24. "Cari presidenti, fate meno pasticci e gestite in modo più serio le società”, ha aggiunto. (Rin)