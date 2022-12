Calcio: Renzi, non dipenda da mamma politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le società di serie A non possono continuare a dipendere da mamma politica e dai sussidi: gli incassi devono venire dai diritti tv e non dagli emendamenti di Lotito. I soldi dello Stato semmai vanno alle società dei dilettanti”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Radio 24. “Lo stesso vale per gli stadi: non si può pensare di costruirli con i soldi del Pnrr, servono stadi di proprietà, li devono fare le società e non lo Stato”, ha aggiunto. (Rin)