Migranti: "Gruppo di Calais" concorda un nuovo piano per contrastare flussi irregolari

- La ministra dell'Interno britannica Suella Braverman e gli omologhi di Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, hanno concordato un nuovo piano per contrastare i flussi migratori irregolari. Braverman ha incontrato questa mattina a Bruxelles, in una riunione del cosiddetto "Gruppo di Calais", i colleghi di Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea e delle sue agenzie, per rinnovare l'impegno e approfondire le discussioni su come affrontare la crisi migratoria globale. L'obiettivo dell'accordo raggiunto è contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani nel Canale della Manica. Nel comunicato congiunto che delinea gli impegni assunti duante la riunione, si legge che i Paesi coinvolti hanno concordato di lavorare con Frontex, l'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, per consolidare gli sforzi a monte volti a contenere i flussi migratori illegali. Lavorare insieme alle frontiere terrestri e marittime dell'Europa consentirà a tali Stati di migliorare la registrazione dei migranti irregolari e garantire procedure più rapide di asilo e rimpatri, in modo da ridurre alla fonte i flussi migratori illegali, si legge nel comunicato congiunto. L'incontro di oggi ha anche visto i ministri concordare una cooperazione più profonda con i Paesi terzi per lavorare sulle sfide migratorie condivise e garantire che le persone non intraprendano viaggi pericolosi per la loro sicurezza. (Rel)