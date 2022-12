Tunisia-Libia: aperti nuovi ingressi presso il valico di frontiera a Ras Jedir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati aperti nuovi ingressi presso il valico di frontiera di Ras al Jedir tra Tunisia e Libia. Lo hanno riferito i media tunisini, affermando che questi ingressi contribuiranno a ridurre i tempi di attesa per gli arrivi in ​​Tunisia. In particolare, saranno ridotti i tempi delle procedure doganali e saranno utilizzati ingressi speciali per i viaggiatori e altri per le merci. È stata anche inaugurata la nuova sede per le procedure doganali congiunte nella parte libica, dove i viaggiatori saranno sottoposti ad una sola procedura di controllo congiunto tra dogana tunisina e quella libica. La procedura è frutto dei colloqui avvenuti durante la visita del primo ministro libico del governo di unità (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in Tunisia lo scorso novembre.(Tut)