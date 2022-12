Abruzzo: presidenza Regione, nessun rischio di perdere fondi nazionali o Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alcun rischio di perdere quote significative dei fondi nazionali o comunitari assegnati alla Regione Abruzzo, a causa del mancato raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine del 31 dicembre prossimo. Lo comunica in una nota la presidenza della Regione Abruzzo. "La gestione di queste risorse è assolutamente sotto controllo, e la lettera fatta trapelare alla stampa che riporta la somma di 76 milioni a presunto rischio di definanziamento non deve allarmare; al contrario, testimonia la corretta e tempestiva attività di controllo e monitoraggio che l'amministrazione regionale sta portando avanti a tutti i livelli, soprattutto nei confronti dei soggetti attuatori e degli enti locali destinatari di gran parte dei finanziamenti di cui si parla". "È utile infatti anche ricordare che la Regione Abruzzo come istituzione - prosegue - gestisce solo una minima parte di questi fondi direttamente, per tutti gli altri esercita un'azione di monitoraggio e controllo dopo averli a suo tempo assegnati. Ed è quello che sta facendo con plurime riunioni e una costante attività di supporto ai responsabili dei procedimenti, impegnati in una corsa contro il tempo e contro un sistema di regole e di procedure che tutto fa tranne che semplificare il raggiungimento degli obiettivi". (segue) (Com)