Usa-Francia: vice segretaria Sherman incontra segretaria Descotes, focus su Ucraina e Taiwan

- La vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi a Parigi la segretaria generale del ministero degli Esteri francese Anne-Marie Descotes. Le parti, riferisce un comunicato del dipartimento di stato, hanno discusso della recente visita di Stato del presidente Macron a Washington, nonché degli sforzi congiunti per sostenere l'Ucraina nella guerra con la Russia. Sherman ha inoltre sottolineato la preoccupazione condivisa per i tentativi della Cina di erodere lo status quo nello Stretto di Taiwan, che minaccia la pace, la stabilità e la prosperità regionali e globali. (Was)