Legge Bilancio: Aloisio (M5s), emendamento per eliminare norma su autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice di non voler lasciare indietro nessuno, ma di fatto con questa manovra il governo rischia di approfondire i divari tra Nord e Sud del Paese. Dall'articolo 143 della Legge di Bilancio, in tema di autonomia differenziata, si deduce che al necessario e preliminare finanziamento dei Lep, ovvero i Livelli essenziali delle prestazioni per assicurare in ogni Regione livelli omogenei di istruzione, trasporto, energia e via dicendo, saranno destinate solo le briciole della già esigua manovra". Lo comunica in una nota Vincenza Aloisio, componente della Commissione cultura e istruzione del Senato che spiega come si tratti "di fumo negli occhi: servirebbero infatti tra gli 80 e i 100 miliardi di euro solo per finanziare i Lep relativi al decentramento di 4 materie come assistenza, trasporto pubblico locale, sanità, scuola". Per la senatrice pentastellata "il limite di un solo anno per la definizione dei Lep da parte della nuova Cabina di regia, peraltro con una maggioritaria presenza leghista, è del tutto irrealistico, visto che ne aspettiamo la definizione 'solo' dal 2001. Per non parlare - prosegue - di come questa operazione si presti a fornire al governo uno strumento per esautorare gli organi attualmente competenti per la stima e individuazione dei Lep, ovvero la Commissione tecnica per i fabbisogni standard e la società pubblica Sose Spa. (segue) (Rin)