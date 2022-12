Legge Bilancio: Aloisio (M5s), emendamento per eliminare norma su autonomia differenziata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Aloisio ad uscirne danneggiato "sarà il Sud, perché nella manovra manca qualsiasi riferimento al fondo di perequazione previsto dalla Costituzione per finanziare integralmente le funzioni attribuite ai territori con minore capacità fiscale per abitante, mentre resta in auge il criterio della spesa storica in base al quale chi ha avuto di più in passato continuerà ad avere di più. Una direzione ancora più grave se consideriamo che nel Pnrr si fa esplicito riferimento ai Lep a cui ancorare i finanziamenti. Il M5s ha pertanto presentato un emendamento alla Legge di bilancio per sopprimere l'assurdo e subdolo articolo 143. In più stiamo lavorando a una mia interrogazione urgente al Senato per chiedere risposte chiare e limpide al Governo su risorse economiche, tempi e modalità di attuazione di un'operazione che non può permettersi di tradire coesione e unità nazionale", conclude. (Rin)