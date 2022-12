Regno Unito-Germania: Starmer propone accordo di cooperazione nel settore di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di firmare una partnership di difesa con la Germania per frenare l'aggressione russa. Lo ha affermato il leader del Partito laborista Keir Starmer come riporta il quotidiano "The Times". Starmer sostiene la possibilità di una "collaborazione" con Berlino per intensificare i legami tra i due Paesi. Dopo l'elezione del cancelliere tedesco Olaf Scholz lo scorso anno, i laboristi hanno coltivato stretti legami con il Partito socialdemocratico della Germania. Tale accordo, secondo il leader laborista, andrebbe a imitare l'accordo di Lancaster House del 2010 tra Regno Unito e Francia, quando l'ex primo ministro britannico David Cameron e l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy firmarono il trattato bilaterale per migliorare la collaborazione bilaterale sulla deterrenza nucleare e integrare meglio le forze armate dei due Paesi. (Rel)