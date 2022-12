Usa-Russia: Riad-Abu Dhabi, successo mediazione per scambio prigionieri riflette amicizia con i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “successo nella mediazione” per lo scambio dei prigionieri tra Stati Uniti e Russia “riflette l’amicizia con Washington e Mosca". E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita, dopo l’arrivo ad Abu Dhabi da Mosca di Brittney Griner, la cestista statunitense detenuta per mesi nelle carceri russe con l'accusa di detenzione di stupefacenti e rilasciata oggi nell'ambito di uno scambio di prigionieri che ha coinvolto anche il trafficante internazionale di armi russo Viktor Bout, giunto a sua volta ad Abu Dhabi da Washington. “Ringraziamo il governo statunitense e la Russia per la loro collaborazione per il successo della mediazione dello scambio di prigionieri”, si legge in nota congiunta. Gli sforzi di mediazione sono stati portati avanti dal principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, e dal presidente degli Emirati, Mohammad bin Zayed al Nahyan. (Res)