Usa-Francia: vice segretaria Sherman incontra ministra Esteri Colonna, focus su Ucraina

- La vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi a Parigi la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso della recente visita di Stato del presidente Macron a Washington, nonché degli sforzi congiunti in corso da parte di Stati Uniti, Francia, membri del G7, alleati della Nato, Stati membri dell'Unione europea e molti altri, per sostenere l'Ucraina nella guerra con la Russia. La vice segretaria ha accolto con favore l’iniziativa della Francia di ospitare il 13 dicembre una conferenza internazionale sull’Ucraina. Sherman ha anche parlato degli sviluppi nel Sahel e di altre questioni che incidono sulla pace, sicurezza, stabilità e prosperità globali. (Was)