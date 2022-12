Francia: fonti stampa, fermati sette sospetti islamisti radicalizzati a Strasburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A Strasburgo il 18 novembre scorso sono stati arrestati sette giovani islamisti radicalizzati sospettati di preparare un attentato in Francia. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", citando una fonte. Il gruppo è stato posto in stato di fermo, sebbene non sia stato rinvenuto alcun elemento utile a stabilire un'imminente azione terroristica. Dei sette fermati, cinque erano già noti ai servizi di sicurezza, mentre due sono di nazionalità russa e tagika e sono entrati da poco nel territorio francese. L'operazione delle forze dell'ordine è scattata una settimana prima dell'apertura del tradizionale mercatino di Natale di Strasburgo, che nel 2018 era già stato colpito da un attentato.