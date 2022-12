Ue: l'energia al centro dei lavori del Vertice Euromediterraneo di Alicante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vertice Ue-Med9 prevede due sessioni: la prima specificamente incentrata sulla questione energetica e la seconda sulla governance economica. Ci si aspetta che al termine dei lavori i nove Paesi esprimano una posizione comune sui temi in questione. A questo proposito, in chiusura è prevista una dichiarazione congiunta dei 9 Paesi partecipanti. Durante l'ultimo vertice tenutosi ad Atene un anno fa, i leader avevano discusso di migrazione e crisi climatica e si sono impegnati a promuovere congiuntamente la tutela della biodiversità, la gestione delle foreste e degli ecosistemi marini, la prevenzione dei disastri ecologici e l'organizzazione della protezione civile. Secondo quanto riferito dalle fonti dell'esecutivo di Madrid, in questa occasione la questione migratoria e quella della sovranità non dovrebbero, invece, essere temi al centro del dibattito o in ogni caso marginali. (segue) (Spm)