Ue: l'energia al centro dei lavori del Vertice Euromediterraneo di Alicante (4)

- Il vertice di Alicante sarà anche l'occasione per il primo colloquio personale tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez. Secondo quanto riferito in briefing, si tratterà di un "incontro breve" per ribadire l'importanza delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Secondo fonti governative spagnole, l'intenzione della Moncloa è quella di concentrarsi su questioni più urgenti dell'agenda europea come la crisi energetica, le misure per affrontare la guerra in Ucraina, la situazione economica globale, e il modello di governance dell'Unione, soprattutto in vista della seconda metà del prossimo anno, quando la Spagna deterrà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. (Spm)