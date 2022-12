India: il partito del premier Modi stravince nelle elezioni nello Stato del Gujarat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito indiano Bharatiya Janata (Bjp) si è assicurato la maggioranza dei voti nelle elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative dello Stato del Gujarat. Il voto si è tenuto in due fasi, il primo dicembre in 89 collegi, e il 5 dicembre in altri 93, con un’affluenza complessiva del 64,33 per cento. Il Bjp, il partito del primo ministro Narendra Modi, si è garantito un totale di 156 seggi su un totale di 182. Al Congresso nazionale indiano (Inc) sono andati solo 17 seggi. Quello del Gujarat, dove il Bjp era alla guida del governo uscente, è il test elettorale più significativo, per l’ampiezza dell’elettorato – oltre 49 milioni di persone – e per l’importanza economica dello Stato. Nello stato dell’Himachal Pradesh la maggioranza dei seggi è andata all'Inc, che si è garantito 40 seggi su un totale di 68. In questo caso al Bjp sono andati 25 seggi. Nell’Himachal Pradesh 5,5 milioni di elettori sono stati convocati alle urne il 12 novembre e l’affluenza è stata del 75,6 per cento. Per il l’Inc si è trattato delle prime prove della nuova presidenza di Mallikarjun Kharge, che si è insediato il 26 ottobre, subentrando a Sonia Gandhi. (Inn)