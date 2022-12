Algeria: Camera alta parlamento adotta la legge finanziaria 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della Nazione, la camera alta del parlamento algerino, ha adottato oggi la nuova legge finanziaria, pochi giorni dopo l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento. Il testo della legge finanziaria 2023 propone una serie di misure sia in tema di sostegno agli investimenti che in ambito fiscale, nell'ambito di un nuovo approccio di bilancio centrato su obiettivi di maggiore efficienza e trasparenza. Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, la finanziaria 2023 si basa su un prezzo di riferimento del barile di petrolio a 60 dollari e un prezzo di mercato a 70 dollari. Il testo prevede un tasso di crescita del 4,1 per cento e un'inflazione del 5,1 per cento. Inoltre, sono previste esportazioni per 46,3 miliardi di dollari, importazioni per 36,9 miliardi di dollari e riserve valutarie per 59,7 miliardi di dollari. (Ala)