Ue: Commissione propone nuove regole antifrode per riscossione Iva

- La Commissione europea ha proposto una serie di misure per modernizzare e rendere il sistema di riscossione dell'Iva dell'Ue più efficace per le imprese e più resistente alle frodi, abbracciando e promuovendo la digitalizzazione. La proposta, mira anche ad affrontare le sfide sollevate dallo sviluppo dell'economia delle piattaforme. Secondo il report sul Vat Gap presentato oggi, gli Stati membri dell'Unione hanno perso 93 miliardi di euro di entrate derivanti dall'Iva nel 2020. Di questi, 26,2 miliardi sono imputabili all'Italia, 11 alla Germania e quasi 14 alla Francia. Stime prudenti suggeriscono che un quarto delle entrate mancanti può essere attribuito direttamente alle frodi legate al commercio intraeuropeo. La Commissione Ue ha proposto alcune azioni chiave per diminuire il gap di entrate annue. La prima proposta è un passaggio a una rendicontazione digitale in tempo reale, basata sulla fatturazione elettronica, per le imprese transfrontaliere europee. Questo potrebbe contribuire a ridurre le frodi Iva fino a 11 miliardi di euro all'anno e a far diminuire i costi amministrativi e di conformità per gli operatori europei di oltre 4,1 miliardi di euro annui per i prossimi dieci anni. (segue) (Beb)