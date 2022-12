Ue: Commissione propone nuove regole antifrode per riscossione Iva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo Ue, propone inoltre norme aggiornate sull'Iva per le piattaforme di trasporto passeggeri e di alloggio a breve termine. In base alle nuove norme, gli operatori dell'economia di piattaforma in questi settori diventeranno responsabili di riscuotere e versare l'Iva alle autorità fiscali quando i fornitori di servizi non lo fanno, per esempio perché sono una piccola impresa o un fornitore individuale. Un terzo punto prevede l'introduzione di un'unica registrazione Iva in tutta l'Ue. Sulla base del modello di "sportello unico Iva" già esistente per le aziende che fanno acquisti online, la proposta odierna consentirebbe alle imprese che vendono ai consumatori in un altro Stato membro di registrarsi una sola volta in tutta l'Unione europea, e di adempiere ai loro obblighi attraverso un unico portale online e in un'unica lingua. Secondo le stime presentate dalla Commissione, questa iniziativa potrebbe far risparmiare alle imprese, soprattutto alle Pmi, circa 8,7 miliardi di euro di costi di registrazione e amministrativi in dieci anni. (segue) (Beb)