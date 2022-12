Ue: Commissione propone nuove regole antifrode per riscossione Iva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori misure per migliorare la riscossione dell'Iva includono l'obbligo di utilizzare lo "sportello unico per le importazioni" per alcune piattaforme che facilitano le vendite ai consumatori europei. Il pacchetto di proposte odierno si presenta sotto forma di modifiche a tre atti legislativi dell'Ue. Le proposte legislative saranno adesso inviate al Consiglio Ue per raggiungere un accordo e al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale per la consultazione. Secondo la Commissione Ue, le azioni chiave proposte oggi aiuteranno gli Stati membri a riscuotere fino a 18 miliardi di euro in più di entrate Iva annue, aiutando al contempo le imprese, comprese le Pmi, a crescere. (Beb)