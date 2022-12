Ue: Commissione presenta rapporto su riscossione Iva, in Italia 26 miliardi in meno nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha presentato un rapporto sulla mancata riscossione dell'Iva fra gli Stati membri Ue, il Vat Gap report 2022. Le stime, rappresentano la differenza fra il gettito Iva previsto e l'importo effettivamente riscosso, in termini assoluti o percentuali. Secondo il rapporto, sarebbero circa 93 i miliardi persi per mancata riscossione dell'Iva nel corso del 2020. Le cause principali sono frode ed evasione dell'Iva, pratiche di elusione e ottimizzazione della tassa sul valore aggiunto, fallimenti e insolvenze finanziarie o errori di calcolo e amministrativi. La mancata riscossione Iva, per il 2020, è stata pari al 9,1 per cento del gettito totale previsto in Ue, con un calo di 30 miliardi di euro rispetto ai dati rivisti del 2019, in gran parte dovuto all'effetto delle misure di sostegno governative introdotte in risposta alla pandemia Covid. Pandemia che ha fatto sì che, 19 dei 27 Stati membri, registrassero un calo del gettito Iva a causa della diminuzione dei consumi complessivi durante le varie fasi di chiusura delle attività. (segue) (Beb)