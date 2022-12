Ue: Commissione presenta rapporto su riscossione Iva, in Italia 26 miliardi in meno nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate a livello europeo sono diminuite di circa 69 miliardi di euro, pari a circa il 7 per cento del gettito totale dell'Imposta sul valore aggiunto. Nel rapporto, viene evidenziato come rimangano alte disparità fra gli Stati membri Ue. I Paesi del nord europa risultano generalmente più virtuosi, con un divario fra la tassa incassata e il gettito mancante che va dall'1,3 per cento della Finlandia, all'1,8 per cento dell'Estonia e il 2 per cento della Svezia. I dati peggiori sono stati registrati in Italia, con il 20,8 per cento di gettito non incassato, a Malta (24,1 per cento) e Romania (35,7 per cento). In termini nominali, l'ammanco di gettito è stato di 26 miliardi di euro in Italia, 14 miliardi in Francia e 11 miliardi in Germania. (Beb)