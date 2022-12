Ue: Commissione propone nuove norme fiscali per i cripto-asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto nuove regole di trasparenza fiscale per tutti i fornitori di servizi che facilitano le transazioni in criptovalute o cripto-asset per i clienti residenti nell'Unione Europea. Il pacchetto proposto nominato Dac8, assume la forma di un emendamento alla Direttiva per la cooperazione amministrativa (Dac), e va ad integrare il regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCA) e le norme antiriciclaggio. Dato che le autorità fiscali europee, al momento, non dispongono delle informazioni necessarie per monitorare i proventi ottenuti dalle criptovalute, la proposta della Commissione cerca di migliorare la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale, imponendo a tutti i fornitori di servizi di cripto-asset, a prescindere dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, di segnalare le transazioni dei clienti residenti nell'Ue. Inoltre, è previsto l'obbligo per le istituzioni finanziarie di segnalare la moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale. (segue) (Beb)