Ue: Commissione propone nuove norme fiscali per i cripto-asset (2)

- Inoltre, la Commissione ha suggerito di estendere gli obblighi di segnalazione degli istituti finanziari alla moneta elettronica e alle valute digitali, per favorire lo scambio automatico di informazioni per anticipare i ruling transfrontalieri utilizzati da persone con un elevato patrimonio netto, ovvero che possiedono un minimo di un milione di euro di ricchezza finanziaria o investibile, o in attività gestite. Sono escluse le residenze private principali. Infine le nuove norme prevedono di stabilire un livello minimo comune di sanzioni per i comportamenti non conformi più gravi, come l'assenza completa di segnalazioni nonostante i solleciti amministrativi. Adesso, la bozza di testo sarà sottoposta al Parlamento europeo per la consultazione e al Consiglio per l'adozione. Si prevede che i nuovi obblighi di rendicontazione in materia di cripto-asset, moneta elettronica e valute digitali entrino in vigore il primo gennaio 2026. (Beb)