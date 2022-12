Ue: Gentiloni, dobbiamo ridurre la frode e l'evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo ridurre la frode e l'evasione fiscale. Lo ha detto il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles in cui sono state presentate nuove norme della Commissione Ue per il contrasto a "Gli Stati membri Ue hanno perso circa 93 miliardi di gettito Iva nel 2020, un quarto dei quali può essere prudentemente attribuito alla frode", ha detto. "I progressi tecnologici possono contribuire a fornire soluzioni innovative per intervenire su tali attività e reindirizzare queste somme" dove dovevano andare. "È fondamentale continuare a lavorare per rendere i nostri sistemi fiscali più giusti ed equi", ha concluso Gentiloni, "per rendere più facile per le aziende dell'Ue, in particolare per le Pmi, trarre vantaggio dal nostro mercato unico e espandere le loro attività". (Beb)