Iran: Cgil, necessario intervento autorevole e fermo comunità internazionale

20 luglio 2021

- "E' necessario un intervento autorevole e fermo della comunità internazionale. Le esecuzioni a morte da parte del regime iraniano rappresentano una gravissima violazione dei diritti umani e delle norme internazionali". Lo afferma la Cgil nazionale, dopo la notizia dell'esecuzione di Mohsen Shekari, arrestato durante le proteste di piazza contro il regime. "Ribadiamo - prosegue la Cgil - la nostra vicinanza alle donne, agli attivisti, ai sindacalisti, ai giornalisti e alla società civile, che chiedono pacificamente libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani. E chiediamo al Governo italiano e a tutte le istituzioni internazionali e ai paesi democratici, di rafforzare il proprio impegno e di condannare con forza il sanguinario regime iraniano, attuando ulteriori sanzioni e un embargo completo in termini di esportazioni di armi e materiale bellico". "Ribadiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza - conclude la Cgil - alle vittime di violenza - in ricordo di Mahsa Amini - e lotteremo al fianco della diaspora iraniana e con i sindacati iraniani liberi, autonomi e indipendenti, fin quando le richieste di chi scende in piazza, rischiando la vita, non saranno ascoltate".(Com)