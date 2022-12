Egitto: l'inflazione è salita al 19,2 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione annuo in tutto l'Egitto è salito al 19,2 per cento a novembre, rispetto al 16,3 per cento del mese precedente. E' quanto emerge dai dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas). L'inflazione dei prezzi al consumo nelle città egiziane ha registrato un 18,7 per cento a novembre, rispetto al 16,2 per cento di ottobre. Si tratta del livello d'inflazione più alto registrato in Egitto dal dicembre 2017. Cinque anni fa, infatti, l'inflazione era salita al 21,9 per cento, in seguito alla liberalizzazione del tasso di cambio della sterlina egiziana da parte della Banca centrale d'Egitto. (Cae)