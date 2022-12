Legge Bilancio: Turco (M5s), nostro emendamento per cancellare norma spacca Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio "per cancellare una norma a dir poco subdola, che rischia concretamente di spaccare in due l'Italia, approfondendo e cristallizzando i già ampi divari tra Nord e Sud. Parliamo dell'articolo 143 della Legge di bilancio, che con elaborati escamotage finge di voler affrontare l'autonomia differenziata definendo in via prioritaria i Lep, ovvero i Livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo omogeneo a tutti i cittadini italiani in tema di sanità, istruzione, trasporti, energia e via dicendo". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s, che aggiunge: "Peccato che il diavolo si nasconda in numerosi dettagli. Primo: l'individuazione dei Lep viene affidata a una Cabina di regia a trazione fortemente leghista, con il ministro delle autonomie Calderoli nel ruolo di guida e con la presenza, tra gli altri, del ministro leghista dell'economia Giorgetti e del presidente leghista della Conferenza della Regioni Fedriga". "Secondo: manca la benché minima previsione di risorse per finanziare i Lep - spiega Turco - il cui costo non è certo indifferente ed è destinato a salire in modo direttamente proporzionale alla quantità di materie che verrebbero decentrate". "Terzo: si prevede che la cabina di regia abbia 6 mesi per lavorare all'individuazione dei Lep e altri 6 mesi per approvarli con uno o più decreti della Presidenza del consiglio, un lasso di tempo assolutamente troppo breve, vista la complessità della materia e degli equilibri in gioco. Questi Dpcm, tra l'altro, dovrebbero essere adottati su proposta di Calderoli, di concerto con Giorgetti, tutto rigorosamente in casa Lega", aggiunge -. Quarto: se entro un anno, come ovviamente sarà, i Lep non verranno definiti, potrà essere nominato un Commissario ad hoc, su proposta di Calderoli, d'intesa con Giorgetti. Che poteri e compiti avrà questo Commissario? La risposta, che al momento non c'è, passerà dallo stesso decreto adottato da Calderoli e Giorgetti. Quinto: non si prevede il minimo coinvolgimento del Parlamento. Il M5s - conclude Turco - vuole essere molto chiaro: l'articolo 143 della Legge di bilancio è un chiaro tentativo di far rientrare dalla finestra una riforma dell'autonomia differenziata che si era già cercato di mandare avanti con la sconclusionata bozza Calderoli. Ci batteremo senza sosta per cancellare questo articolo con cui la Manovra intende voltare la spalle al Sud". (Rin)