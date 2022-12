Lombardia 2023: Majorino, prima Scala straordinaria, ma Regione ha tagliato cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo tutti negli occhi le immagini straordinarie della Prima della Scala. È stata, ancora una volta, la festa della cultura, dell'arte, del talento e molto ma molto di più. Quel che mi colpisce è che parte degli stessi che si sono fatti fotografare ieri sono quelli che tagliano i fondi, esattamente in questi giorni, a sostegno, proprio della cultura e dell'arte. Ovviamente alludo a Regione Lombardia che (a differenza di quanto fatto da tante amministrazioni locali) da settimane non corregge i propri tagli compresi tra il 20 e il 50 per cento a enti culturali, teatri, progetti artistici. Con me, con noi, si cambia musica”. Lo scrive sui social il candidato presidente a Regione Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino. “Lo ho detto a Milano, Bergamo, Mantova, Varese, Monza. Lo dirò sempre: la bellezza, il diritto alla bellezza, il sostegno all'arte, alla produzione e al consumo culturale saranno per noi un ingrediente essenziale per il futuro della Lombardia. Basta con una classe dirigente che pensa che la cultura sia una voce da tagliare, un peso di cui liberarsi”. (Com)