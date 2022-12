Iran: Rojc (Pd), firmo per salvare Fahimeh Karimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo italiano e le Istituzioni europee, tutta la politica e la società si mobilitino per la salvezza di Fahimeh Karimi, delle donne e di ogni singolo iraniano che rischia la vita lottando per libertà essenziali. Ho firmato e invito a firmare la petizione per l'allenatrice di pallavolo, madre di tre bambini piccoli condannata a morte dal regime di Teheran". Così la senatrice Tatjana Rojc del Pd rende noto di aver sottoscritto la petizione lanciata da "La Stampa" per la vita di Fahimeh Karimi, la giovane donna iraniana condannata a morte per aver dato calci a un paramilitare durante una manifestazione. "L'Italia esprima condanna formale per la repressione selvaggia di un popolo dalle grandissime e insopprimibili tradizioni di civiltà", conclude. (Rin)