Germania: Muench (Bka), cospiratori Reichsbuerger erano ben armati e pericolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cospiratori legati al Reichsbuerger, che intendeva rovesciare le istituzioni democratiche in Germania, erano ben armati e potenzialmente pericolosi. Lo ha detto il comandante dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), Holger Muench, all’emittente televisiva pubblica “Ard”. "Abbiamo identificato un pericoloso mix di persone che seguono convinzioni irrazionali, alcune con cospicui fondi personali, altre in possesso di armi e con un piano che vogliono attuare (...) ed è per questo che erano considerati pericolosi e che siamo intervenuti", ha spiegato Muench. “Lo dimostrano anche le perquisizioni”, con armi rinvenute in 50 dei luoghi ispezionati, che vanno da “balestre a fucili e munizioni e questo dimostra che non erano innocui”, ha precisato l’ufficiale di polizia. È probabile che si verifichino altri arresti, ha affermato Muench. "Abbiamo identificato altre persone di cui non conosciamo ancora esattamente i legami con questo gruppo", ha spiegato Muench. "Non si dovrebbe, tuttavia, presumere che un gruppo composto da poche decine, o forse poche centinaia di membri, sia in grado di sfidare davvero il sistema statale in Germania", ha aggiunto il capo della Bka. Nel corso della maxi operazione di polizia condotta ieri sono state arrestati 25 presunti cospiratori, di cui uno a Perugia, in Italia. La magistratura tedesca ritiene che, fra i piani del gruppo vi fosse un assalto armato contro il Bundestag. (Geb)