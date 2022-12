Legge Bilancio: Gasparri (FI), obiettivo è recuperare soldi cartelle, abbassare commissioni Pos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "L'obiettivo del governo di centrodestra è recuperare una parte dei soldi che non sono stati incassati dalle cartelle esattoriali. Non possiamo permetterci di perderli del tutto come hanno fatto i precedenti governi che, accumulandoli, hanno fatto prosperare l'evasione". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia, su "Omnibus" a La7. "Se, finora, non siamo riusciti a recuperare neanche una parte dei 1.100 miliardi che lo Stato deve ancora incassare, vuol dire che c'è un problema e noi lo vogliamo affrontare", ha spiegato. "I pagamenti elettronici poi rappresentano un naturale progresso tecnologico ed un passaggio necessario verso un'abitudine diversa ma in Italia non vivono tutti nelle grandi città e c'è un tasso di anzianità elevato, quindi dobbiamo agire in maniera graduale. Le commissioni sui pagamenti spesso si aggirano tra l'1 e il 2 per cento, un costo troppo elevato per i commercianti che già devono affrontare diverse spese. Chiederemo un abbattimento dei costi per gli esercenti perché dobbiamo rendere questo servizio meno costoso e più conveniente per tutti", ha quindi concluso.(Rin)