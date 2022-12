© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del governo precedente ho adottato una posizione chiara e ferma sulla tutela del lavoro digitale e sui diritti dei lavoratori delle piattaforme. Oggi si riunisce Epsco e spero che l’Italia continui questa importante battaglia per i nuovi diritti del lavoro in un Europa". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. (Rin)