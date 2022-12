Trasporti: assessore Roma, ok a variante Fori Imperiali metro C, stazione pronta per Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla Commissaria straordinaria del Governo, per il progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della Metro C di Roma, che sarà realizzata entro l'inizio del Giubileo del 2025. Ieri la commissaria straordinaria del Governo Maria Lucia Conti, "che ringraziamo per il grande lavoro che sta svolgendo", ha emanato l'ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della Metro C di Roma. Lo annuncia in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "Si tratta di uno passaggio di fondamentale importanza - spiega Patanè - perché ci consente di definire tempi certi di realizzazione dell'opera e di rispettare il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori della stazione Fori Imperiali, che abbiamo dato indicazione di denominare 'Colosseo' come l'omonima stazione della Metro B, entro l'inizio del Giubileo. Nella giornata di ieri - prosegue Patanè - è arrivata un'altra bella notizia per la mobilità romana con l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del decreto che rende esigibile il finanziamento di 1,8 miliardi che servirà, tra le altre cose, per completare la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio e per proseguire la Metro C con la stazione di Piazza Venezia e la realizzazione della tratta T2, Venezia-Piazzale Clodio", conclude l'assessore.(Rer)