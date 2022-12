Milano: A. Sala (Aler), ringrazio ministro Salvini per presenza a riqualificazione Gratosoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Salvini sia come presidente di Aler Milano che come vicepresidente di Federcasa, per la sua presenza all'inizio dell'intervento di riqualificazione del quartiere Gratosoglio, che rappresenta il primo intervento Pinqua in Italia, con 63 milioni di investimento (parte ministero, parte Aler e Regione Lombardia). Come Federcasa lo ringrazio per l'attenzione che ha dimostrato sull'edilizia residenziale pubblica, riportando la casa per le fasce deboli al centro del dibattito politico". Lo ha affermato questa mattina in seguito alla visita del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, a Gratosoglio, il presidente di Aler Milano Angelo Sala.(Com)