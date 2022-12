Usa-Russa: "Cbs", scambio di prigionieri, liberata cestista Brittney Griner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brittney Griner, la cestista statunitense che è stata detenuta per mesi nelle carceri russe con l'accusa di detenzione di stupefacenti, è stata rilasciata oggi nell'ambito di uno scambio di prigionieri che ha coinvolto anche il trafficante internazionale di armi russo Viktor Bout. E' quanto riferisce una fonte dell'amministrazione statunitense all'emittente televisiva "Cbs". L'accordo di scambio di prigionieri negoziato con Mosca nelle ultime settimane, secondo le fonti della "Cbs", ha ricevuto l'approvazione definitiva dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio nell'ultima settimana. Lo scambio è avvenuto oggi negli Emirati Arabi Uniti, Paese del Golfo che in altre occasioni ha svolto da piattaforma per lo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina. (segue) (Was)