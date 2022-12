Usa-Russa: "Cbs", scambio di prigionieri, liberata cestista Brittney Griner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ottenere il rilascio di Griner, il presidente Biden ha ordinato che Bout venisse liberato e riportato in Russia. Stando alle fonti della "Cbs", Biden avrebbe firmato l'ordine di commutazione che ha ridotto la pena detentiva federale di 25 anni di Bout. Resta invece in carcere in Russia il marine statunitense in congedo Paul Whelan, che si trova in stato di detenzione da quasi quattro anni. Whelan è stato condannato per accuse di spionaggio che gli Stati Uniti hanno definito false. (Was)