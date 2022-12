Governo: Pittalis (FI), da Murgia paragoni rozzi e inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un paragone inaccettabile, rozzo e gratuito che non sta né in cielo né in terra e che condanniamo con fermezza". Lo afferma Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, commentando le parole della scrittrice Michela Murgia nei confronti del premier Giorgia Meloni. "La Sardegna ha grande tradizione di scrittori di cui l'intero Paese può farsi vanto. Nel caso della Murgia certamente no. Certe espressioni possono essere utili per un titolo ad effetto o per i 5 minuti di notorietà, non certo per essere annoverati tra i grandi scrittori di cui la Sardegna può vantarsi", conclude. (Rin)